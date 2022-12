Para el grado inicial, tras el acuerdo alcanzado entre la Xunta y los sindicatos CIG, CC.OO., CSIF, Satse y UGT, desde este 5 de diciembre se modifican los requisitos de acceso y se le da carácter retroactivo a su reconocimiento. Así, podrán solicitarlo todos los profesionales con vínculo estatutario, funcionarial o laboral, sean fijos, temporales, sustitutos o estén en una promoción interna temporal. Además, las solicitudes que se presenten antes del 31 de enero tendrán efecto desde el 7 de agosto del 2018, si en esa fecha ya se cumplían los requisitos, o desde el primer día posterior a la fecha en que se cumpliesen. Es decir, el cómputo de los cinco años que dan derecho al primer plus no arrancará ahora, si no en el momento en el que habrían tenido derecho, de estar incluidos en la carrera profesional. De hecho, quienes ya tengan reconocido el grado inicial con una fecha posterior, podrán pedir que se les aplique esta mejora, solicitándolo antes de que termine el próximo mes de enero.

Gracias al efecto retroactivo, la Xunta prevé que unos 7.400 profesionales podrán solicitar el grado I ya el próximo año, para empezar a cobrarlo íntegro el 1 de enero del 2024.