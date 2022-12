Llegada de un tren a la estación de A Coruña. ANGEL MANSO

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha decidido modificar las condiciones de uso de los abonos gratuitos de media distancia convencional -los más utilizados en Galicia- para evitar la incorrecta utilización de estos títulos, «en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes con el abono y luego no viajan». Este uso irregular de los títulos de transporte «desvirtúa la efectividad de las medidas encaminadas a incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones», explica el ministerio en un comunicado. Por tanto, cuando queda menos de un mes para que termine la primera tanda de abonos gratuitos -esta medida se prorrogará a lo largo de todo el 2023-, el departamento que dirige Raquel Sánchez ha aprobado una serie de medidas para evitar el uso ilegítimo de estos títulos que se publican hoy el BOE y que, en su mayoría, se pondrán en funcionamiento el 7 de diciembre.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

En líneas generales, se restringirá la formalización y reserva de viajes, la adquisición de abonos y se sancionarán los usos irregulares reiterados. Así, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no va a viajar en el tren. En principio solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular -cada conexión o trayecto tiene asociado un título diferente-, aunque Renfe no expedirá un nuevo abono al infractor para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

Antes de ejecutar la retirada el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se ejecutará la incautación y la retirada. Se establece un plazo transitorio de 7 días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que durante esa semana se ejecute la medida, con el objeto de que pueda organizar un transporte alternativo al ferrocarril. Estas medidas no son necesarias en las conexiones de cercanías, pues en estos trenes no es necesaria la formalización de plazas.