Un compromiso por parte de todos

La situación de la Atención Primaria se ha visto deteriorada progresivamente por varios motivos a lo largo de estos años, y no solo por la pandemia de covid-19. Es imposible que yo pueda señalar y dar explicación a todos ellos, pero como médico de familia asistencial y docente de estudiantes y residentes me gustaría dar mi opinión de la situación ya que el principal problema que tenemos sobre la mesa es la falta de especialistas, lo que lleva a sobrecarga asistencial, las mayores listas de espera que hemos tenido nunca en Atención Primaria, nuestra falta de tiempo para la conciliación de la vida familiar y el derecho al descanso (no somos inagotables) y la insatisfacción del ciudadano ya que se siente desatendido.

No cabe duda de que la administración sanitaria (autonómica y nacional) ha obviado el problema durante años. He formado y formo parte activa de la Junta Directiva, autonómica y nacional, de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) y transmití en primera persona nuestra preocupación por la falta de médicos de familia ya en aquel momento, y por lo que pasaría en los siguientes años: una previsión de jubilaciones superior al número de especialistas que completaban su formación. Sin embargo, no puedo utilizar esta falta de responsabilidad política para justificar una sobrecarga asistencial que todos sufrimos en atención primaria (médicos de familia, pero también enfermería y pediatras) y negar la formación a estudiantes y residentes. De esta situación solo podemos salir formando a estudiantes que se ilusionen con la medicina de familia y formando a especialistas que se comprometan con la especialidad como lo hemos hecho la mayoría de nosotros. Si transmitimos negatividad, falta de motivación y críticas a nuestro propio trabajo, no podemos culpar a estudiantes y residentes por el abandono que hacen de la Atención Primaria, parte de la culpa será nuestra.

Todos los tutores y colaboradores docentes de nuestro sistema de salud son excelentes profesionales implicados en este objetivo, pero podemos claudicar ante la situación actual y entrar en una dinámica que no nos permita transmitir la ilusión y compromiso con el que empezamos nuestra profesión. Pido a esos médicos y enfermeras que no nos fallen ahora, que nos ayuden una vez más a resolver esta situación transmitiendo su profesionalidad, experiencia, ilusión y compromiso a las nuevas generaciones; pero también pido a la administración sanitaria que mejore las condiciones de los especialistas que finalizan su proceso formativo, que hagan atractiva la Atención Primaria para los que estamos y para los que vienen, y que haya un compromiso real con la formación con reconocimiento profesional en el Sergas y académico en la universidad del compromiso asistencial-docente-investigador de muchos de nuestros profesionales.