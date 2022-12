En esa línea, ayer jueves el presidente de la Xunta explicó, tras aprobar la OPE en el Consello, que no se incluían las vacantes para facultativos porque, al convocarse a través del sistema de concurso de méritos, requerirán una oferta de empleo público diferenciada. Y añadió que el número de vacantes que se oferta a los médicos está limitado por la falta de candidatos: «É moi difícil ofertar novas prazas se non hai persoas», señaló Alfonso Rueda.

«É unha explicación. Pero o que está claro é que se as prazas non se sacan este ano, o problema vai seguir medrando. A situación é a que é, e precísase que esas prazas se saquen canto antes para fidelizar á xente e non seguir perdendo profesionais. O concurso de méritos non nos parece un mal sistema sempre e cando no proceso se garantan os principios de igualdade, capacidade e transparencia», ha respondido en rueda de prensa el presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro.