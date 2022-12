Paco Rodríguez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó en la sesión de control celebrada hoy en el Parlamento que cualquier «compensación» que el Ministerio para la Transición Ecológica estudie o formalice para la comunidad de Aragón por la producción de energías renovables será igualmente reclamada para Galicia. Y no solo eso, sino que pedirá «o doble», ya que Galicia es la segunda comunidad con mayor generación de producción eléctrica de fuentes renovables mientras que Aragón es la cuarta.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió una tarifa eléctrica propia para Galicia y reprochó que, mientras el presidente aragonés Javier Lambán reclama compensaciones para su comunidad cuando viaja a Madrid, la Xunta «segue abrazado ao lobi eléctrico». El mandatario gallego dijo estar «moi dacordo» con estas compensaciones que solicita Aragón, por lo que el Gobierno gallego también las reclamará, aunque no concretó cuándo lo hará.

«O señor [Javier] Lambán di que Pedro Sánchez vai primar ao Goberno de Aragón pola súa potencia en enerxías renovables, pois son os cuartos de España. Nós somos os segundos e, cando me dirixa ao señor Sánchez para dicirlle que as compensaicóns que lle de a Aragón as multiplique por dous a Galicia, espero que estea dacordo», le pidió Rueda a Pontón.