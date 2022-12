Pilar Canicoba

—Su panadería, Pandemonium, ¿solo está en Vigo?

—Sí, de momento solo tengo esta. Si alguien viene con dinero para montar otra panadería en el centro de A Coruña, le digo: «¡Venga, mañana mismo!». Pandemonium no se puede quedar aquí.

—En ese caso no podría poner ese cariño en todas las masas.

—Pero ya me preocuparía de que lo hiciera la gente que forme parte del equipo. Aquí ha venido mucha gente que, en cuanto veo que son muy mecánicos, los relevo.

—Usted, un pan congelado...

—... ¡Hombre!, eso lo veo de lejos!

—Y cuando va por ahí, ¿pide un bocadillo?

—Sí. Y desgraciadamente he tenido que comer muy malos panes en muchos sitios. Normalmente le quito la miga por dentro para comer el menos pan posible. Y me encantan los bocadillos.

—También habrá encontrado panes ricos...

—Claro que sí. Y pregunto de dónde es, procuro ir a la panadería y, si está el panadero en ese momento, se lo digo y lo felicito. Hacer pan es difícil, porque la materia está viva y todos los días te enfrentas a un reto.

—Los panaderos, al menos antes, vivían de noche.

—Mucha gente sigue haciéndolo, pero en las más modernas ya no. En una panadería en la que se entra de noche, el pan es en directo, es decir, no tiene descanso y no aromatiza igual: amasan por la noche y hornean por la noche. Aquí, yo amaso ahora [son las 11 de la mañana] y horneo mañana a la misma hora. Ese tiempo es el que le da los matices al pan: el sabor, el color, la corteza... Mi panadería huele desde la calle de al lado.

—Eso de que el pan engorda...

—Engorda si te pasas. Si comes la cantidad justa no tienes por qué engordar.

—¿Celta o Dépor?

—No me gusta el fútbol; no sé ni lo que es un córner.

—Pues haga un esfuerzo de autodefinición.

—Soy perseverante, enamoradizo, bohemio y constante.

—En qué aprovecha el tiempo libre.

—Tengo poco, así que lo aprovecho con la familia. Me gusta la música, toco cinco instrumentos musicales, pero no tengo tiempo. También me gustan los perros. No hay horas en el día.

—¿Qué es lo que más le gusta de Galicia?

—El tiempo. En Tenerife no me gusta nada, no hay invierno y eso no me gusta. A mí me gusta la lluvia, el día oscuro, la niebla...

—¿Cuál es su mejor momento del día?

—Cuando llego a casa y veo a mi hija.

—Una canción.

—Yo soy muy heavy, pero voy a decir Dónde está el amor, de Pablo Alborán.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud. Y le diré por qué. Yo pensaba que lo importante era el dinero, hasta que me dio un infarto hace dos años. Y cambié. Ahora pienso que cada día puede ser el último.