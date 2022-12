Paco Rodríguez

Hay un DeLorean aparcado en la puerta del Pazo do Hórreo que permite revisitar el pasado, casi siempre entre 2005 y 2009. En cada sesión de control, tanto el presidente de la Xunta como la oposición recurren al bipartito de Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana para atizar con datos de la hemeroteca. Hoy sirvió para comparar el índice GINI que mide las desigualdades de una sociedad, para contrastar modelos de planificación eléctrica e, incluso, para recordar el desembarco fallido de Pemex en Galicia.

La portavoz nacional del BNG llevó al pleno la relación del Gobierno gallego con las compañías eléctricas, reclamando de nuevo una tarifa propia y lanzando un eslogan: «O lema do PP é todo para as eléctricas, nada para os galegos e galegas». Alfonso Rueda usó entonces la carta del bipartito, citando varios titulares de la época en los que los nacionalistas hablaban de que sería «ilóxico desaproveitar as potencialidades» del sector eólico en la comunidad. Les reprochó que planificasen contar con 4.200 megavatios en solo tres años frente a los 3.800 creados en los últimos trece. «Cando gobernan, barra libre eólica. Cando están na oposición teñen ese eslogan de eólicos si pero non así, que é cero», reprochó. El presidente acusó también al Bloque de solo haber abierto nueve expedientes a las compañías en esa época ante los 623 que se tramitaron en lo que va de legislatura. «Quen é amigo das eléctricas?», ironizó Rueda.

Lavandeira jr | EFE

La pregunta le sirvió a Ana Pontón para recordar también el 2009 y la foto de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, abrazado a Alberto Núñez Feijoo en la fiesta de investidura celebrada en la praza do Obradoiro. «Galán estaba entusiasmado co modelo eólico do BNG», dijo con retranca, «por iso botaron abaixo ese modelo que beneficiaba as cooperativas». Argumentó esa relación de los populares con las eléctricas mentando a Beatriz Mato, exconselleira que ocupa ahora un cargo en Greenalia: «Lexislan ao ditado das eléctricas, para iso funcionan as portas xiratorias».