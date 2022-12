C. P.

Antes de los ocho años no existe el miedo a volar, no hay pánico a subirse dentro de un tubo con alas y ascender a 12.000 metros de altura. La aerofobia se genera de manera progresiva y crece sobre un cimiento psicólogo atizado por trastornos de ansiedad que se disparan en perfiles de personas muy controladoras, incapaces de evitar el nerviosismo cuando no depende de ellas la gestión de la situación, en este caso del manejo del avión. «La mitad de todos los pasajeros desarrolla distintos tipos de miedos a volar, pero mayoritariamente no se reconoce», asegura según su experiencia la psicóloga sanitaria María Ascensión Vázquez Mirabal.

Ella, su compañera de profesión Marisol Jiménez Espino y Luis Bernal, experimentado profesional del sector aéreo y técnico de la aerolínea Binter, llevan años quitándole el miedo del cuerpo a decenas de personas a las que la fobia a volar limita de manera drástica en Canarias salir de su isla de residencia o hacerlo al borde del infarto. La compañía aérea se plantea ahora extender su curso Volar sin miedo a destinos en los que está presente en el resto de España, y Galicia se convierte en escenario de desarrollo de dicha inmersión aérea, como Vigo y A Coruña son las plazas donde Binter pretende seguir también aumentando frecuencias con el horizonte de llegar a contar incluso con un vuelo diario en ambos aeropuertos tanto a Gran Canaria como a Tenerife Norte. En su desarrollo actual en el archipiélago, las dos jornadas de entrenamiento contra el pánico al avión tiene un coste de 300 euros, y a él han asistido incluso personas desplazadas en barco desde la Península, quienes a la conclusión del encuentro lograron regresar a sus hogares en avión.

En el imaginario colectivo los incidentes de aviones equivalen a drama, cuando no se perciben de la misma manera los riesgos del automóvil u otros transportes. «Es el medio más seguro, pero eso no cala en mucha gente», mantiene Jiménez Espino. Para tratar de convencer de que el miedo a volar tiene un gran componente irracional, Binter organiza cursos en los que asegura que el 80 % de los asistentes pierden ese pánico en solo dos sesiones de un fin de semana y los tres vuelos que cada asistente haga a continuación.