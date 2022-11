Los técnicos de Ineco Sandra Alonso

La empresa pública de ingeniería Ineco fue la encargada de realizar la evaluación independiente de seguridad (ISA, siglas en inglés) de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, tal y como marca la normativa comunitaria, aunque quizás se podría discutir si una compañía integrada en el entonces Ministerio de Fomento era lo suficientemente independiente como para detectar vicios en los sistemas de gestión de la seguridad de otras empresas públicas como el ADIF. La sesión del juicio del Alvia de este miércoles se centró en los testimonios de tres técnicos de Ineco que participaron en la elaboración del ISA de la línea donde ocurrió el accidente que causó la muerte a 80 personas.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La primera en declarar fue Laura López, coordinadora de la evaluación y que dejó Ineco en enero de este año, que confirmó que la curva de Angrois quedó fuera de su evaluación, pues solo controlaron los elementos que dependían del enclavamiento de O Irixo, lo que denominó línea de alta velocidad en sentido estricto. Se refiere con eso a la parte central del trazado, sin los extremos de las dos estaciones, que terminaría en el caso de Santiago en el kilómetro 84,188, a unos 200 metros del lugar en el que se produce el descarrilamiento. «Esa zona no está evaluada, porque el tecnólogo no la incluyó en su dosier», aclaró, al tiempo que admitía que el grupo de técnicos de Ineco no hacía trabajo de campo para comprobar si los datos que les trasladaban las empresas eran correctos. Por decirlo de alguna manera, la evaluación de seguridad supuestamente independiente, que debería ser unos «segundos ojos» que revisaran todo lo revisado, era un cómodo trabajo de oficina. Por tanto, no analizaron si la reducción de velocidad en la curva estaba bien señalizada o no. «No entraba dentro de nuestras funciones analizar el salto de velocidad de 200 a 80», constató.

Su labor era supervisar el trabajo de la unión temporal de empresas en el subsistema de control, mando y señalización y, después, centrarse en los registros de amenazas y los riesgos que se exportan al ADIF. «Nuestra labor se centra en ver si se han seguido los procedimientos que prevé la normativa, y vemos que lo que no se ha mitigado se exporta. No evaluamos los riesgos, sino el proceso que ha seguido el tecnólogo», explicó Laura López, que es licenciada en Física. No hacen, por tanto, un seguimiento de esos riesgos. «No le decimos al ADIF lo que tiene que hacer», resumió, pues se supone que todos ellos se controlan posteriormente con los procedimientos habituales del administrador ferroviario. En el informe que ella misma coordinó describen como un riesgo exportado que los trenes respeten el cuadro velocidades máximas. «Si no se cumple podemos estar en una situación de peligro. Es una condición para el uso del sistema. No era algo novedoso, el sistema es así», dijo en referencia al ASFA, siguiendo la línea de que ese riesgo de exceso de velocidad es inherente a este sistema de ayuda a la conducción.