xoan a. soler

Nadie quiere una subida de los peajes en las autopistas con la entrada del año 2023. Esa es la premisa con la que se trabaja en el Ministerio de Transportes para intentar evitar que en enero se produzca una subida «abrupta» de las tarifas para quienes circulen por esas vías de alta capacidad. La Voz adelantó hace una semana que los peajes sufrirían en enero una fuerte subida, que rondaría el 9 % en el caso de la AP-9. Para determinar ese incremento se aplicaba el cálculo de la actualización de tarifas del sector, según el cual a partir del 1 de enero la AP-9 subirá un 9,38 % al aplicarle a la evolución media de precios un 1 % de subida extra con el que se compensa a la concesionaria Audasa por las obras de ampliación del puente de Rande y por la circunvalación de Santiago.

Esa subida no la contemplan de esa forma en el ministerio, aunque sí reconocen que están trabajando desde hace tiempo para evitar un aumento de precios tan acusado. Lo cierto es que en este momento se están estudiando fórmulas que no supongan un nuevo golpe a los bolsillos de los usuarios de las autopistas del Estado. Hay varias posibilidades sobre la mesa, pero hay que tener en cuenta que la decisión que se adopte posiblemente no dependa en exclusiva de Transportes, ya que habría que contar con la opinión de otros ministerios, entre ellos el de Hacienda.

La decisión, por tanto, no está tomada, aunque de todas formas es evidente que la búsqueda del sistema que se adopte necesita de una solución cuanto antes para poder ponerla en marcha con el tiempo suficiente para frenar un aumento exagerado de las tarifas a principios de año.