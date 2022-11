Según la Secretaria de Coordinación del sindicato, Isabel Madruga Bajo, son siete las regiones en las que las clases comenzaron en septiembre sin tener los currículos adaptados a la nueva ley: País Vasco, Canarias, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Cataluña. Esta es una de las reclamaciones de los profesores, quienes creen que los libros de texto, debido al retraso, pueden contener errores, y que se «atenta contra la libertad de cátedra» al imponerse un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio basado en «las situaciones de aprendizaje».

Otra de las críticas gira entorno a que la nueva ley educativa es «difícil de interpretar», los nuevos currículos están sobrecargados y se les da mayor importancia a las competencias en detrimento del temario. El sindicato no descarta convocar huelga próximamente si el Ministerio de Educación no atiende a sus reivindicaciones, y más después de que no haya recibido respuesta tras la manifestación que tuvo lugar el pasado 19 de octubre, según ha denunciado.