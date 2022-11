Unión por el corredor atlántico

Las discrepancias volvieron a surgir a cuenta de los perte, sobre todo en la industria naval. Mientras el presidente asturiano destacó su buen funcionamiento, Alfonso Rueda reprochó la lentitud en su aplicación desde el Gobierno central. «Teníamos grandes esperanzas en el naval, es una gran oportunidad, pero va a acabar noviembre y no existe aún ese perte. Los plazos son muy importantes», concluyó el jefe del Ejecutivo gallego. Se refirió también a una «transición energética ordenada», en la que no se renuncie a la descarbonización, pero se tomen las decisiones «sin precipitarse». Para ilustrarlo, situó el ejemplo de la térmica de As Pontes, con un cierre definitivo que se enmendó hace escasos meses.

La división en este punto, en línea con lo que proyectan sus partidos a nivel estatal, volvió a desvanecerse cuando se refirieron a la demora en las inversiones para el corredor atlántico. Ambos criticaron el «egoísmo» mostrado por el sector empresarial del Levante para defender el Mediterráneo, que piden priorizar. «Nos parece muy bien el desarrollo del corredor mediterráneo, pero para nosotros es prioritario, una cuestión de justicia (invertir en el Atlántico)», reclamó Barbón. Ante este agravio que observan desde el otro lado de la Península, Rueda pidió unión entre las administraciones, las empresas y la sociedad civil para que las inversiones no se decanten solo por el lado mediterráneo. «Si no se hace aquí, al país le faltará uno de sus dos brazos», alertó el presidente gallego, que apremió también, como lo hizo el asturiano, a que se nombre un comisionado para el corredor atlántico.