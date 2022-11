PACO RODRÍGUEZ

El PSdeG lleva al pleno de esta semana una proposición no de ley para solicitar la implicación de la Consellería de Educación en el servicio de madrugadores de los centros educativos. Pretenden que se declare como un servicio complementario, al igual que transporte escolar y comedores, para que así la administración autonómica lo dote de financiación, personal e instalaciones precisas. Lo anunció el portavoz parlamentario, Luís Álvarez, en una comparecencia en que volvió a exigir a la Xunta que retire la campaña sobre violencia machista y pida disculpas. Tildó de inasumible que la campaña ponga el foco de la prevención de la violencia de género en las actitudes de las mujeres, indicando que ese foco debe ponerse en quien agrede, no en la mujer violada, agredida. Los socialistas llevarán a pleno una iniciativa para que la Xunta reafirme su compromiso en la lucha contra la violencia machista, con más medios. En esa línea, Álvarez demanda que en el primer semestre del 2023 se pongan en marcha cuatro centros para la atención, 24 horas al día, de víctimas de violencia sexual. Espera unanimidad en el Parlamento, pese a cuestionar los ataques de los populares al Gobierno central por la ley del sí es sí. Criticó además Álvarez que la conselleira María Jesús Lorenzana no haya asistido a ninguna reunión del Ministerio de Igualdad, delegando en la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

Los socialistas efectuarán una interpelación sobre la situación de la atención primaria, al tiempo que reclamarán al conselleiro de Sanidade que retome el diálogo con los profesionales de Pontevedra. Álvarez preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por medidas de cohesión social en Galicia, ante la desigualdad real que indica existe para ejercer derechos en la comunidad (desde sanidad a educación o plazas en residencias de mayores) en función de donde residan y de sus posibilidades económicas.