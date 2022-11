PACO RODRÍGUEZ

El portavoz del grupo popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, anunció la presentación de una proposición no de ley en el pleno de esta semana para facilitar la implantación de parques eólicos en Galicia, principalmente los vinculados a industrias estratégicas como Alcoa. Indicó que en la actualidad «existe un exceso de expedientes de demandas de tramitación para a instalación de parques eólicos, entre os que algúns teñen máis importancia que outros, nomeadamente os que están vencellados a industrias estratéxicas, como é o caso de Alcoa». Así, en la sesión plenaria solicitarán al gobierno gallego que tramite con la mayor agilidad los proyectos eólicos de su competencia, especialmente los de iniciativas empresariales prioritarias que cuenten con permiso de acceso y conexión firme y vigente, y cuyos promotores suscriban un acuerdo directo de compra-venta de energía, a largo plazo y precio competitivo, con centro de trabajo y actividad industrial en Galicia.

Al tiempo, la solicitud se acompaña de una petición al Gobierno central para que agilice la tramitación, siempre que se respeten las normativas estatal y gallega de parques eólicos en Galicia. Puy exige al ejecutivo de Pedro Sánchez «un compromiso claro para facilitar a reactivación da planta de Alcoa en San Cibrao, establecendo un marco estratéxico competitivo que garanta non só o futuro desta empresa, senón de toda a industria do aluminio primario».

Por otra parte, los populares llevan a pleno otra proposición no de ley para rechazar la tramitación en las Cortes de la proposición de ley que modifica el Código Penal para derogar el delito de sedición. Pedro Puy aboga por un amplio consenso en la cuestión, y lamenta que este debate esté vinculado al apoyo a los presupuestos del Estado por parte de quienes se beneficiarán de la reforma; considera un exceso que la iniciativa responda a la consecución del voto de un grupo parlamentario para apoyar los presupuestos, y cuestiona que se haya elegido la vía de la proposición de ley, en esta ocasión «para esquivar os informes correspondentes habituais para unha reforma de tanto calado, como é a reforma do Código Penal, por ser unha lei que desenvolve dereitos fundamentais».