De los fondos europeos, Rueda reconoció mirar con envida sana a Asturias: «Tenemos proyectos tractores muy importantes, pero necesitan financiación de los PERTE que a día de hoy no está concretada». Se refirió, en particular, al plan de descarbonización de ArcerlorMittal: «Es lo que se tendría que estar haciendo en Galicia con Altri y otros proyectos que no tienen certezas desde el Gobierno de España». O el caso de Ence: «En Asturias se defiende, pero Ence Pontevedra puede desaparecer por decisiones políticas» dijo, para concluir: «La transición energética mal entendida puede generar graves problemas».

El turismo, con Galicia y Asturias como referentes de la España Verde, aúna también objetivos. Como la ganadería y agricultura: «Tenemos que seguir siendo la despensa de Europa». Los presidentes también coincidieron en sus críticas al veto europeo al arrastre y en afrontar el reto demográfico.