Los descuentos en trenes que se han ampliado a todo el año 2023, y que supone su gratuidad de facto en varias líneas, entre ellas el eje atlántico, han animado a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a pedir al Gobierno que «apueste polo equilibrio territorial» y mantenga también los descuentos en billetes de autobús.

Lo dijo Vázquez en la clausura de la asamblea general de la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar, donde situó al autobús en la combinación necesaria con el tren para «garantir o dereito á mobilidade dos galegos, vivan onde vivan». La conselleira, que agradeció al sector del autobús su trabajo y sus servicios, alertó de que incentivar con descuentos y bonos gratis el uso del ferrocarril «esquecendo os autobuses» supone profundizar en un «desequilibrio territorial» en el que Galicia suele salir perdiendo.

Vázquez destacó las ayudas y las medidas que su departamento ha puesto en marcha para ayudar al sector, así como «o desconto do 50 % no prezo dos billetes de autobús interurbano» por lo que la Xunta no ha recibido «nin un euro do Gobierno».