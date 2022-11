Lavandeira jr | EFE

No ha escatimado en adjetivos ni tampoco en felicitaciones al movimiento feminista por haber salido este 25-N, Día contra la violencia machista, a decir alto y claro que «nin un paso atrás nos dereitos das mulleres». Así arrancaba la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, su intervención en el último Consello Nacional del año, durante la que ha reprochado la actitud del PP ante la rebaja de penas derivada de la aprobación de la ley del solo sí es sí, acusando a los populares de «usar a dor das vítimas» para hacer oposición a una ley «que é un avance para os dereitos das mulleres». La líder del partido nacionalista ha defendido que si «hai algún fallo, que se cambie», pero que eso no justifica la campaña de «carroñerismo político» que se ha visto estos días.

«O PP está facendo o que sempre fai: ser un freo para o avance das mulleres». Pontón ha vuelto a criticar con dureza la campaña institucional de la Xunta para este Día contra la violencia machista: «Pretende trasladarnos a culpa ás mulleres das agresións sexuais» y en lugar de responsabilizar a los agresores «dinos ás mulleres que temos que vivir con medo, que non podemos saír á rúa a facer deporte con mallas ou que é a nosa responsabilidade controlar as copas ou a hora á que volvemos a casa», ha censurado la portavoz nacional, para después añadir que «é intolerable que isto pase en pleno 2022 e que o PP non no pida desculpas ás mulleres».

Las declaraciones de Pontón se producían durante la reunión del Consello Nacional en la que estaba prevista la aprobación del programa marco para las elecciones municipales, en las que los nacionalistas aspiran a «ser a forza que máis suba» y a multiplicar su representación y el número de alcaldías del BNG.