En el 2023 se impone una llamada a la reflexión de qué caminos de Santiago quiere Galicia

Llegó el 1 de noviembre y el número de compostelas expedido bajó automáticamente a la mitad. Tal cual. Y siguió descendiendo en días sucesivos. Lógico. En realidad, ya hay que decir adiós a este año excepcional. Sí, fue un año de récord, pero eso es irrelevante, aunque no para la clase política. En el 2023 no sería mala cosa sentarse tranquilamente y analizar qué caminos de Santiago queremos, qué ciudad de Compostela queremos y qué acciones hay que llevar a cabo para que el mundo jacobeo no se convierta en la “turistada” que ya vaticinan algunos, y no les falta cierta razón en ciertos casos. Porque no se trata de lo que haga el joven de Valencia o el jubilado de Ciudad Real -que también- sino de qué piensa el alemán, el italiano, el estadounidense y el francés. Y como no se cansa de decir el estudioso Manuel F. Rodríguez, un peregrino siempre es más rentable desde el punto de vista económico que un turista.

Política en el Camino

Política y Camino de Santiago no hacen una buena pareja de baile. Por razones políticas -así lo dijo en la Mesa do Camiño Inglés e Prolongación a Fisterra Muxía el presidente de la Asociación de Concellos de este último itinerario, Xosé Manuel Pequeño, alcalde de Dumbría- ni Mazaricos ni Muxía están integrados en esa entidad de ayuntamientos. El perder perdino todo pero amolar amoleino tan gallego ha vuelto a ganar una vez más. Son pocos y mal avenidos, cuando esa ruta tiene una enorme cantidad de problemas (empezando porque no hay estadísticas fiables ni está oficialmente delimitada) que requieren de la unidad de todos. Lo curioso del caso es que Muxía -con un buen grupo de concejales rebeldes- y Mazaricos están en manos de la izquierda, donde también milita Pequeño.

El Inglés, en Londres

Nuevamente el Camino Inglés volvió a tener presencia en Londres, en la World Travel Market. Y por tercer año acudió allí el diputado provincial coruñés Antonio Leira a desgranar ante quien quisiera oírle las virtudes de esa ruta jacobea. Lo cierto es que de manera gradual pero rápida el Inglés está siendo conocido en Inglaterra -hay dos enormes tramos señalizados que en conjunto suman el doble que la distancia de Ferrol al Obradoiro- no solo por los ciudadanos interesados en las peregrinaciones, sino por touroperadores. La falta de iniciativa privada en suelo gallego para incrementar la oferta, muy magra excepto el alojamiento en ciudades y villas, aparece con el gran peso muerto que poco a poco empieza a ser menor.