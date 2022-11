XOAN CARLOS GIL Miles de personas se unieron a la manifestación de Vigo XOAN CARLOS GIL Concentración del 25N en Vigo XOAN CARLOS GIL Miles de personas se unieron a la convocatoria de Feminismo Unitario en Vigo MARCOS CREO Actos en Ribeira contra la violencia machista MARCOS CREO Actos conmemorativos en Ribeira MARCOS CREO Acto de Mulleres en Acción en Ribeira CARMELA QUEIJEIRO Los alumnos de los centros de Ribeira también participaron en los homenajes CAPOTILLO Manifestación ante la Audiencia de Pontevedra JOSE PARDO Concentración en la plaza de A Gándara (Narón) Manuel Guede Concentración en Lugo Manuel Guede Manifestación en Lugo XOAN CARLOS GIL Manifestación en Vigo XOAN CARLOS GIL Concentración en Vigo, a la que acudieron miles de manifestantes Martina Miser Manifestación en Arousa Martina Miser Concentración en Arousa Martina Miser Actos en Arousa Así se vivió el 25N en Galicia La Voz

Pontevedra

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba García, inició con la lectura del cuento La historia de los bonobos con gafas a los alumnos de 5 años del Crespo Rivas. Posteriormente presidió el acto institucional en el que participó el periodista Xabier Fortes y al que asistieron diversas personalidades del ámbito político, civil, policial y militar. En el transcurso del mismo, se guardó un minuto de silencio por las 38 mujeres asesinadas en España en lo que va de año, así como por los menores que murieron a manos de sus progenitores o de las parejas de sus madres. Además, la práctica totalidad de concellos de la comarca realizaron paros, leyeron manifiestos y guardaron minutos de silencio para homenajear a las víctimas y mostrar su rechazo a esta lacra social.

Lugo

En la ciudad amurallada, el Concello rindió tributo a las víctimas de la violencia machista delante del Árbore da Vida con una ofrenda floral y la lectura del manifiesto. También ante la Subdelegación del Gobierno y la sede de la Xunta hubo concentraciones en repulsa de la violencia contra la mujer. La comunidad universitaria se sumó al 25-N y hubo concentraciones ante la Biblioteca Intercentros y en la Facultade de Formación do Profesorado bajo el lema A violencia contra as mulleres mata: que non che metan goles. En otros lugares de la provincia se sucedieron los actos reivindicativos. Por ejemplo, en Guitiriz hubo una concentración en el Campo da Feira y en Vilalba fue en la Praza da Constitución.