«Conseguimos poñer Galicia de moda», celebran en la Axencia de Turismo. Basta con sentarse sobre las piedras del Obradoiro y observar para comprobarlo. Hace unos días una peregrina italiana comentaba que en su país el Camino de Santiago se había vuelto todo un fenómeno. En regreso de los extranjeros tras la pandemia es otro de los motivos para celebrar, ya que se trataba de uno de los objetivos de este año.

Planes para el 2023

Sin embargo, el cierre de la Puerta Santa el próximo 31 de diciembre no será un punto y final. Igual que esa noche el champán correrá para celebrar el Año Nuevo, a la mañana siguiente surgirán las famosas listas de propósitos. Lo positivo, en el caso del Camino de Santiago, es que llegará preparado para el primer día de gimnasio. Pero evitar las agujetas no significa llegar fuerte al final de la temporada. Por eso, desde la Xunta explican que continuarán con las actuaciones de conservación, mantenimiento y señalización del trazado: «Temos que aproveitar a vantaxe que supón contar na nosa comunidade con todo o que buscan os turistas nestes momentos: espazos abertos en contacto cunha natureza e un turismo tranquilo e non masificado, encontrándoo todo iso no Camiño de Santiago».