El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, y el diputado Martín Seco XOAN A. SOLER

Seis diputados del PSdeG en el Parlamento, entre ellos el último secretario xeral, Gonzalo Caballero, remitieron una carta a la cúpula del partido en Ferraz y en Galicia para mostrar su desacuerdo con el expediente de la dirección del PSdeG contra el parlamentario Martín Seco para su suspensión cautelar de militancia. Insisten, como defiende Seco, en que no hay motivo alguno para ello, por lo que ya avanzó esta semana que no entregará su acta de diputado y que no descarta acudir a la «xustiza ordinaria».

La carta remitida a Ferraz está firmada también por Pablo Arangüena, Noelia Otero, Marina Ortega, Noa Díaz y Eduardo Ojea, así como el exdiputado Juan Carlos Francisco, que dejó su escaño en favor de este último después del cambio de dirección en el partido por motivos «estrictamente personales». Estos seis diputados, más Martín Seco, conforman la mitad del grupo, que cuenta con catorce representantes tras las elecciones autonómicas del 2020. El grupo parlamentario quedó fracturado tras el relevo en la cúpula socialista, que retiró las funciones de portavocía a Caballero y Arangüena.

Los compañeros del diputado insisten en el documento, fechado a lunes 21, que el expediente abierto por la dirección del partido en Galicia es injustificado, al entender que el comportamiento de Martín Seco ha sido «intachable, honorable, de izquierdas», además de hacerlo «al servicio de Galicia y leal al PSdeG». Añaden que cualquiera de ellos habría hecho el mismo discurso que empleó el diputado en la Cámara sobre la ley autonómica de áreas empresariales, que la dirección utiliza como base en su expediente, por lo que suscriben «íntegramente» sus palabras. «No critica ni pone en duda la decisión tomada por la dirección del PSdeG sobre la posición de voto del grupo parlamentario», sostienen. Los motivos que alega la dirección de Valentín González Formoso, continúan, «no corresponden a la realidad de lo sucedido», reclamando así que no se imponga la sanción a Seco.