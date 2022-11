La Voz de Galicia reunió a tres hematólogos para hablar de la nueva terapia con CAR-T: Víctor Noriega (Chuac), José Luis Bello (del CHUS, vía telemática) y Carmen Albo (Chuvi) VÍTOR MEJUTO

Un paciente gallego con linfoma b o leucemia linfoblástica b en quien no haya funcionado ni la quimioterapia ni el autotrasplante tiene desde este año (a partir del que viene se sumará previsiblemente el mieloma, que todavía está en fase de ensayos clínicos) una nueva esperanza en su hospital de referencia gracias a la terapia con células CAR-T. ¿Parece algo muy concreto? Pues cada año hay entre 70 y 100 personas en la comunidad en esta situación.

La terapia con células CAR-T se lleva a cabo desde este año en tres hospitales gallegos: Chuac (A Coruña), CHUS (Santiago) y Chuvi (Vigo). No todos los hospitales españoles tienen autorización para hacerlo. El que se ofrezca cerca del paciente no es un asunto menor: «Ha habido pacientes que no quisieron probar la terapia porque tenían que ir a Madrid. Muchos lo hacen, pero a otros, que tienen hijos pequeños, no les resulta fácil», reconoce Carmen Albo, hematóloga del Chuvi. Para someterse a esta terapia, última gran esperanza para muchos enfermos, hay que acudir varias veces al hospital. Víctor Noriega, especialista del Chuac, explica cómo se aborda: «Tras un proceso burocrático inicial, ingresas al paciente para recoger sus linfocitos T a través de la aféresis, que es un procedimiento relativamente sencillo pero también peculiar; esas células se envían a una ‘fábrica' que con ingeniería genética las ‘arma' contra el cáncer concreto, y a las tres semanas vuelven como medicamento; entonces las transfieres al paciente».

Identificación precoz

Este procedimiento solo se puede aplicar en los casos en los que nada ha funcionado, porque así lo determinan los ensayos clínicos existentes, pero José Luis Bello, experto del CHUS, cree que en el futuro se podrá ofrecer antes a los pacientes. En eso coinciden los tres hematólogos del Sergas participantes en el encuentro organizado por La Voz de Galicia. Pero mientras no se abre la mano en este sentido — «hay ensayos en marcha para ampliar los casos», apunta Carmen Albo—, se toman medidas intermedias. Víctor Noriega explica lo que se hace a día de hoy en el Chuac: «Nosotros tenemos que cumplir las indicaciones de la terapia, obviamente, pero también vemos que hay pacientes que van a responder mal a los primeros tratamientos y serán candidatos en el futuro a las CAR-T. En ese caso empezamos en paralelo con la parte previa de la terapia CAR-T», como la fase burocrática. El objetivo es que pase el menor tiempo posible entre el tratamiento fallido y la recolección de células para su mejora en el laboratorio: «Es lo que denominamos identificación precoz del paciente».