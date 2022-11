Fernando Rebón, gerente de seguridad del ADIF en la zona noroeste, antes de su declaración judicial PACO RODRÍGUEZ

Fernando Rebón inauguró este jueves la declaración de los testigos-peritos en el juicio del Alvia, una denominación para abarcar a aquellos testigos con un relevante perfil técnico. Rebón fue responsable de la gerencia de Seguridad en la Circulación del ADIF en el noroeste y, por tanto, estaba bajo el mando directo del cargo procesado Andrés Cortabitarte. A pesar de ser un ingeniero técnico de minas, se dedicaba hasta su reciente jubilación a la inspección de la red, a los acompañamientos de maquinistas -realizaban incluso controles de alcoholemia - y la investigación de accidentes e incidentes. En esos viajes en tren también detectan deficiencias en la señalización o en otros aspectos relacionados con la seguridad. «Ponemos el oído por si el maquinista quiere transmitir alguna situación de riesgo que no ha sido mitigada», aclaró.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

En la línea Ourense-Santiago, Rebón hizo un solo acompañamiento, con otro inspector que había sido maquinista . «Me transmitía total tranquilidad porque decía que no había ningún riesgo. Decía que era una conducción muy cómoda», dijo sobre su compañero ya fallecido. No les llegó, confirmó al fiscal, ningún aviso sobre el riesgo de la curva, aunque Rebón conoce la alerta de peligro enviada a sus superiores por el maquinista José Ramón Iglesias Mazaira. «Si de verdad creía que existía ese riesgo debería haber llamado a otras puertas», dijo en referencia a las comisiones territoriales de seguridad. «Dejando en manos de un profesional la reducción de velocidad estaba el riesgo controlado convenientemente, como sucede en el resto de la red», precisó, pues «era una situación asumida en el sector dejar en manos del maquinista el control de la velocidad». «El profesional puede fallar, ese es el problema», le dice el fiscal, que le recuerda que no había nada más para reconducir ese eventual fallo.

Sobre la señalización, Fernando Rebón cree que quien tenía tomar la decisión optó por no señalizar la curva como una limitación permanente. «No cuestionamos ese tipo de decisiones, aunque eso no significa que no actuemos si detectamos un riesgo no suficientemente controlado», precisó. «Poner más señales, en las condiciones en las que circulaba ese maquinista, habría servido de poco», dijo siguiendo el carril dialéctico de todos los cargos del ADIF , eso sí, reconoció que la señal en vía libre (verde) le dice al maquinista que debe circular normalmente, aunque después matizó alegando que es una señal de entrada a la estación.