El testigo, Carlos Cañas -izquierda-, con el abogado del maquinista Sandra Alonso

La exportación del riesgo de la curva de Angrois al maquinista y la ineficiente comunicación entre el ADIF y Renfe en aspectos clave de seguridad centraron ayer la decimocuarta sesión del juicio del Alvia. El testigo Carlos Cañas Lloret, otro maquinista con orígenes militares y liberado de la conducción de trenes desde el 2007 como miembro del comité general de empresa, reveló que Andrés Cortabitarte, entonces director de Seguridad en la Circulación del ADIF y uno de los dos acusados en el juicio del Alvia, decidió en enero del 2008 que desaparecieran las comisiones mixtas de seguridad entre el ADIF y Renfe, unas reuniones a las que asistía el testigo. Desde entonces, constató, no existe ningún órgano de seguridad conjunto entre el administrador ferroviario y la operadora pública en el que podrían tratarse avisos de riesgo como el que comunicó el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, sobre la curva de Angrois. Cañas Lloret explicó que Cortabitarte justificó su decisión en la normativa ferroviaria aprobada en el 2007, un decreto que preveía la continuidad de estos foros compartidos en el ámbito consultivo y que se incluyeran a las empresas ferroviarias privadas. El testigo aseguró que eso hacía «imposible» trasladar incidencias relacionadas con la seguridad a quien podía resolverlas.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El único procedimiento alternativo fue la generación de las reuniones propias entre responsables Renfe operadora, desde donde se comunican aspectos de seguridad al ADIF si se decide que es conveniente. El fiscal admitió que desconocía que Cortabitarte hubiera eliminado las comisiones conjuntas, y le preguntó por la comisión general de seguridad de Renfe que fue creada a raíz de esta decisión. Cañas destacó que esa comisión tiene un funcionamiento «un tanto endogámico» y nadie que no pertenezca a su staff tiene acceso a ella. De esta forma, respondió a la abogada del Estado, se rompieron unos canales de comunicación que se usaban con naturalidad. El abogado de Cortabitarte no le hizo ni una sola pregunta sobre este aspecto.

Cargos de Renfe admiten que no se dio relevancia al aviso de peligro que anticipaba el accidente de Angrois Pablo González

Carlos Cañas Lloret fue asesor de los grupos de trabajo de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, siglas en inglés) para la redacción del cuarto paquete normativo en el ámbito del ferrocarril. El abogado del maquinista le preguntó si se había comentado el accidente del Alvia en esos grupos de trabajo comunitarios. «Se comentó que se pudiera pasar de 200 a 80 por hora sin un sistema de supervisión», destacó. En opinión de Cañas, no se puede trasladar un riesgo como el de la curva de Angrois a un trabajador de una empresa ferroviaria. Primero hay que minimizarlo y después la empresa ferroviaria tiene que aceptarlo y después comunicarlo, pero no existe documentación en los archivos del comité de empresa que reflejen que Renfe aceptó el riesgo exportado de la curva de Angrois que figura en el dosier de seguridad. «Los riesgos de la línea, del diseño, son responsabilidad del ADIF; es el administrador el que debe analizar los riesgos», añadió el testigo propuesto por la defensa del maquinista. En los foros europeos, dijo, se creía que una línea de alta velocidad «debería tener una supervisión completa» con el sistema del ERTMS. «Pero se trata de una línea de alta velocidad peculiar, diseñada en ancho ibérico y no estándar», explicó después a preguntas del fiscal.