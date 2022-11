XOAN A. SOLER

Pontón terminó por responder al presidente gallego que no se arrepienten de haber apoyado esta ley, que consideran un avance y que, «se hai erros», es preciso corregirlos. «O PP quere que volvamos atrás, sempre van en contra de calquera avance dos dereitos das mulleres», continuó la líder del BNG en un discurso con reminiscencias al de Pedro Sánchez ayer en el Senado ante Alberto Núñez Feijoo. Condenó después que la Xunta «veña co carroñerismo político que lle marcan en Madrid», apremiando a Rueda a «coller o timón» y apoyar las propuestas de los nacionalistas, como dedicar un 1 % de los Presupostos a la lucha contra la violencia machista. Siguió acusando a los populares de traspasar «todas as liñas vermellas en indecencia política» y, de nuevo, a callar contra la sentencia a la Manada. Las declaraciones terminaron por soliviantar a Paula Prado, y tanto Puy como Rueda la animaron a calmarse. «Cada vez que falo eu interrómpenme constantemente», protestó Pontón.

En el turno que cerró la sesión de control, Alfonso Rueda recordó la declaración institucional del Parlamento contra la sentencia a la Manada y advirtió de que «todo o país está escandalizado» por las rebajas en las condenas de la nueva ley que han permitido que «saian violadores ás rúas». «Como poden ser tan cobardes por non condenar unha lei con estes efectos? Son inútiles para loitar contra a violencia machista e, o que é peor, cobardes», insistió el presidente autonómico, que también tildó a los nacionalistas de «fariseísmo» y tiró de hemeroteca para volver a acordarse de Manuel Fraga, en el cien aniversario de su nacimiento, con la ley de igualdad que aprobó su Gobierno en el 2004. «Non foron quen de aplaudir a quen gañou cinco veces as eleccións», reprochó a la oposición.