Antes de comenzar a declarar, el acusado pidió al juez que le quitasen las esposas. «No soy agresivo», dijo antes de pedir que fuese juzgado como José Enrique Abuín y no por su alias. En cuanto al caso, aseguró que aquella mañana no vio a su cuñada. Recordó que no tenía dinero y que fue al banco para pedir «un anticipo», pero que no estaba el director. Justo a la misma hora en la que la víctima había fijado el momento en el que fue violada.

En directo | La cuñada del Chicle: «Cerró el coche, me cogió el móvil y sacó un cuchillo» A. Mahía / T. Rivas

«Vanessa no tuvo apoyo familiar y se vio obligada a vivir una realidad que no quería»

Vanessa Rodríguez tenía 17 años cuando llegó a casa y contó que su cuñado la había violado aquella misma mañana en un lugar inóspito de Lousame. En un principio, la arroparon. Pero pronto le dieron de lado y apoyaron al agresor, llegando incluso a fabricar coartadas, según reconocieron este martes en el juicio. En la familia, aquel episodio pasó a ser un tabú y con el paso del tiempo recuperaron la relación como si allí no hubiese pasado nada. Hasta que años después al Chicle lo detuvieron por la muerte de Diana Quer y resucitaron los fantasmas del pasado. Fue entonces cuando todos en aquella casa negaron al Chicle y apoyaron a Vanessa.