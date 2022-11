Recuerda que cuando comenzaron había que convencer a los alumnos para que se animaran a cursar módulos en otra lengua. Hoy ya lo saben cuando se matriculan, y la aceptación es cada vez mayor. «La filosofía del profesorado es siempre adaptarse un poco al nivel que tiene el grupo, que el idioma en que se da la clase no sea un obstáculo insalvable para aprobar el módulo. Apostamos por ser realistas, que las clases en inglés les ayuden a mejorar el idioma, pero que no dejen de aprender el contenido de la asignatura», indica Painceira. Apuntes bilingües, ayuda en la traducción de textos o flexibilidad a la hora de usar algún término en español en los exámenes —que se hacen en inglés— son algunas de las herramientas de apoyo. «Si no dominan algún término, luego lo trabajamos en clase», detalla. Además, tienen auxiliares de conversación para apoyar a alumnos y profesores.

Clase de Recursos Humanos en inglés enel ciclo superior de Dirección de Cociña del IES Vilamarín, con la ayudante de conversación Caroline Crowley

Los empresarios aprecian cada vez más esta formación que pone el acento en los idiomas. «Nos dicen que para ellos es importante. Y las empresas extranjeras a las que mandamos a nuestros alumnos a hacer prácticas dentro del programa Erasmus también piden que tengan cierto dominio del inglés».

erasmus+ - Experiencias internacionales

«Foi moi bo. Aprendes, viaxas e abres a mente»

Esas estancias en el extranjero o movilidades pueden ser uno de los grandes atractivos si te decides a cursar un ciclo de FP. Lo tiene claro Gonzalo Escontrela, de 24 años y alumno de un grado superior de Actividades Físicas e Deportivas: «Fixen un Erasmus en bacharelato e agora estou pensando en facer as prácticas do ciclo na República Checa. A experiencia foi moi boa, abres a mente, aprendes a facer as cousas por ti mesmo, viaxas... Pero ademais é perfecto para min, que patino un pouco co inglés, e así melloro o idioma. E creo que para o currículo é máis interesante facer as prácticas fóra».

Alumnas que estudian FP en Burela llegando a Italia para su experiencia Erasmus

Gonzalo estudia en el IES Monte Castelo (Burela). En sus aulas conviven alumnos de 18 nacionalidades distintas, e internacionalizar la educación es uno de sus objetivos. «Queremos garantir a igualdade de oportunidades de todos os nosos alumnos e abrirlles as portas de Europa», comenta su directora, Carmen Castelao. Así que llevan desde el año 2000 promoviendo estancias en el extranjero. El programa Erasmus+ es el paraguas bajo el que la gran mayoría de los centros envían fuera a sus alumnos de ciclos medios y superiores. También hay estancias para FP básica, pero pocos institutos las ofrecen, porque el alumno suele necesitar ir acompañado.

Las becas, explica Marcelino Luna, coordinador del proyecto Erasmus en el Monte Castelo, son «suculentas» para los estudiantes de grado medio. «Estamos a falar de 2.000 euros ou máis, segundo a duración da estadía. As de FP superior son máis baixas, podemos falar duns 300 euros ao mes, máis un complemento da Xunta doutros 300», detalla.

Muchos alumnos de este instituto se interesan por ir a hacer prácticas del ciclo a otros países, durante más o menos un mes. También hay estancias de tres meses en el extranjero para titulados, es decir, estudiantes que se hayan graduado el curso anterior. «Son estadías de formación laboral», aclara Luna, en las que los alumnos acuden a centros de trabajo. Por ejemplo, quienes cursan el ciclo de TCAE (Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría) en este instituto suelen ir a Italia, donde hacen prácticas en case di riposo, un tipo de centro de la tercera edad, y también en hospitales. Y no creas que son experiencias solo para el alumnado más joven. «Hai anos ían alumnas de 18 a 24 anos, pero agora vai xente de 30 a 40 e pico anos», explican desde este centro lucense.

Alumnas del ciclo de TCAE del IES Monte Castelo en el centro de Potenza (Italia) donde realizan prácticas

La experiencia es buena para quien viaja, y también para quien recibe alumnos. «As nosas rapazas son moi coñecidas na localidade de Potenza, onde traballan. Dinlles as enfermeiras españolas, porque van todos os anos, e son moi prezadas polo seu nivel de formación», cuenta Luna.

Dejar un buen sabor de boca en las empresas colaboradoras es muy importante, así que si te animas a hacer un Erasmus ten en cuenta que deberás comprometerte y dar lo mejor de ti. «Se a empresa á que vai o rapaz queda contenta, podemos seguir enviando xente outros anos, se a experiencia é mala, é unha porta que se nos pecha», explica José Luis Souto Otero, responsable de Internacionalización en el CIFP Someso de A Coruña.

En este centro intentan organizar estancias casi a medida. «Se o alumno ten interese por un país, tentamos buscar unha empresa que o acolla», dicen. El Reino Unido e Irlanda son los más complicados, pero hay otros muchos países donde hacer el módulo de formación en centros de trabajo o FCT (las prácticas obligatorias de ciclo): han enviado alumnos a Francia, Polonia, Lituania, Finlandia... «Cada familia de estudos ten as súas preferencias. Aos de edificación tíralles moito Holanda. Os de automoción piden moito Alemaña e Italia. E os de estética tiran máis cara a Italia e Portugal», cuenta Souto.

Alumnos de automoción del CIFP Someso de prácticas para titulados en Francia

Estas experiencias Erasmus, dicen los profesores, ayudan a madurar a los alumnos y les aportan muchas primeras experiencias, ya sea viajar solos o manejarse sin ayuda ante una empresa en un idioma extranjero, pero a menudo también les dan oportunidades laborales. «Unha alumna de estética o ano pasado fixo prácticas nun hotel de Capri de cinco estrelas, e aí xurdiulle a oportunidade ir ao hotel de sete estrelas de Dubai no que está agora», revela Souto. «É unha oportunidade única, tanto de aprendizaxe formal como non formal, coas viaxes, as visitas... Por iso lles dicimos que a vivan a fondo», apoya Carmen Castelao. «Ademais, a posibilidade dun Erasmus é motivadora, a moitos anímaos a estudar máis para poder ir», añade Marcelino Luna.

MÁS INTERNACIONALIZACIÓN - Visitas y proyectos colaborativos

«Veñen de Holanda a captar alumnos»

El Erasmus+ permite a los profesores viajar a otros países a dar clase, a formarse o a conocer cómo se trabaja en otros centros y empresas. A su vez, profesores y profesionales de otros países vienen a los centros gallegos. «Temos previsto que veñan cinco persoas de empresas italianas a dar formación tanto a estudantes como a profesores e a xente das empresas da nosa contorna», explica Luna desde Burela. En el CIFP Someso ya han recibido a profesores de universidad bosnios, y están ultimando un proyecto para que docentes universitarios chinos acudan a A Coruña a dar formación de masaje tradicional.

Profesorado del IES Monte Castelo visitaron este verano varios centros en los que hace prácticas su alumnado, como un hospital en Italia

En este centro trabajan además otra línea del programa Erasmus+, los proyectos de cooperación, en los que se colabora durante al menos dos años con un grupo de institutos, universidades o empresas sobre un tema. «Son moi enriquecedores, porque non son unha experiencia individual, senón que involucra a varios profesores ou alumnos. Nós xa fixemos varios proxectos, como un dicionario visual de mecánica do automóbil con xente de Lituania, Eslovenia, Estonia e Austria, entre outros», explican.

Seguro que a estas alturas ya no tienes dudas sobre lo internacional que puede resultar tu experiencia con la FP, pero te damos un dato más. A veces, empresas extranjeras vienen a los centros gallegos a reclutar gente. «Dende Eindhoven (Países Bajos), considerado por algúns o Silicon Valley europeo, veñen empresas altamente tecnolóxicas para captar alumnos de mecanizado, soldadura e automoción. Ofertan prácticas coa posibilidade de quedar», revelan desde Someso.