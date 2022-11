Un momento de la jornada sobre ciberseguridad que organizó Abanca ayer en A Coruña. CESAR QUIAN

La preocupación por el aumento de la ciberdelincuencia protagonizó la jornada sobre ciberseguridad que ayer organizó Abanca en A Coruña en colaboración con el Tribunal Superior de Xustiza y la Fiscalía Superior de Galicia. El director general de Gobierno Corporativo de Abanca, José Eduardo Álvarez-Naveiro, subrayó la relevancia que la ciberseguridad tiene en la actualidad.

«El fraude informático es la estrella del ciberdelito. Se reinventa cada día pese a las advertencias de los expertos de no abrir archivos, de no dar números de cuenta ni de dar el PIN de la tarjeta», explicó el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes. En su intervención destacó «el alarmante contraste de cifras entre la delincuencia real y la conocida por los cuerpos policiales, que se calcula que no llega al 10 %. Eso supone que hay una delincuencia oculta del 90 % que queda encubierta». El presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, coincidió en señalar «el notable incremento de los ciberdelitos y recordó que solo en el partido judicial de A Coruña se ha abierto casi un procedimiento al día en el primer semestre del año. Dijo que se iniciaron 144 casos, la mayoría de ellos (114), por cargos de compras con tarjetas que no son reconocidos por sus propietarios. Como el fiscal, incidió en que los ciberataques son más frecuentes de lo que revelan las estadísticas, lo que achacó a que algunos métodos son tan sencillos que muchos perjudicados prefieren no denunciarlos para no parecer ingenuos.

Rubén Frieiro, socio director de Ciberseguridad en Deloitte, aseguró que en España se producen 140.000 ciberataques al día e indicó que en una encuesta con cien empresas, el 93 % reconocieron que han tenido al menos un ciberincidente serio en el último año. Explicó que la principal motivación de esos ciberataques es económica. El experto de Deloitte destacó el impacto de esos sucesos y dijo que «ya es mucho más rentable invertir en tecnología para poder monetizar la actividad criminal a través de ciberataques a empresas que montar una infraestructura para dedicarte al narcotráfico».