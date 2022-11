Candia empezó ensalzándoles como creador de un proyecto político «máís necesario que nunca» en medio de las «incertezas» que sufre España; y terminó elevándole al papel de un San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, en el panteón del PP: «Recurrimos a él para que nos ilumine e acertar día a día». La de Fraga es una «figura inmortal», que «seguirá iluminando» al menos «mil primaveras máis», dijo la presidenta citando a Cunqueiro.

Rueda se mostró seguro de que el ex presidente habría querido el acto «sinxelo» con el que fue rememorado, y le situó ya en la historia de Galicia. No pudo reprimir el tono de decepción al recordar que los partidos de la oposición no le dedicaron un aplauso en O Hórreo por la mañana, a pesar de su papel como padre de la Constitución y del partido clave del «centro dereita democrático», y de su labor en la presidencia, desde el esfuerzo para «vertebrar Galicia», hasta el Xacobeo o la creación del moderno dispositivo de lucha contra los incendios forestales.