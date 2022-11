Además, uno de los mantras del evento fue que «o importante non é o acadado, senón o que estamos por conseguir», para lo que todas las partes insistieron en el papel fundamental del apoyo de las autoridades de cada lado del Miño. Y para que no cupieran dudas, el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, António Cunha, clausuró el evento, lamentando el «centralismo asfixiante» de Portugal y resaltando la excepcionalidad de la frontera lusa con Galicia, mucho más dinámica que las del resto del territorio: «Es un metabolismo que Madrid y Lisboa no entienden». También él insistió en el reto demográfico y en la importancia de ser competitivos para atraer migración internacional.