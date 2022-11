—¿Eso le quitó fe en la Justicia?

—Desde luego, pero hay mucha gente buena en la Justicia.

—Usted tuvo también una relación... digamos chocante, con Fraga.

—No sé por qué chocante. Yo respeto a todo el mundo y espero que me respeten a mí. Fraga, presidente tuvo conmigo, alcalde, un tratamiento excelente, cosa que no me ocurrió con Touriño, que no me recibió en cuatro años.

—Pronto se celebrará el centenario del nacimiento de Fraga, ¿le considera un buen político?

—Salvando las distancias, Fraga era un buen político. Tenía luces y sombras, como tenemos todos.

—Un poco autoritario, ¿no?

—Es que todo el que manda es dictador. El que dicta, ordena. A mí me llaman dictador, pero el que tiene que mandar, porque se lo dieron democráticamente, siempre va a tener enemigos. Yo viajé tres veces con Fraga, dos a Cuba y una a Libia. Algo tuve que ver con esos viajes. Mucho que ver.

—¿Sigue viajando a Cuba?

—Llevo tres años ya sin ir y tengo unas ganas de viajar tremendas. Porque lo están pasando muy mal en Cuba y el Gobierno de España debería cambiar de actitud, ser más solidario.

—¿Es verdad que envió una vez un escrito al gobernador civil escrito en papel de lija?

—Sí. Fue antes de entrar en el Concello. Estaba en la asociación de vecinos y denunciamos la construcción de edificios ilegales y, ni caso. Habíamos mandado tantos escritos que un compañero propuso mandar el siguiente en papel de lija, fina, escribiendo al final: «Esperamos que este escrito no tenga el mismo destino que los anteriores». Y después me detuvo.

—Así que también lo ha pasado bien.

—Si me faltaran estas cosas, no me habría divertido.

Pilar Canicoba

—Es usted músico. ¿Sigue practicando?

—Sí. Tengo la batería montada en mi casa. Y chapurreo un poco con el acordeón, pero bueno, yo lo paso bien tocándolo. Toco con amigos.

—¿Alguna vez echó de menos no haber desarrollado una carrera musical?

—Yo, desde que era así [agacha la mano hasta casi rozar el suelo] iba tocando latas por el pueblo. Pero mi madre no me dejaba ser músico; me decía que era una profesión de lambóns. Así que luché para serlo: trabajé en la Seat y, mientras, estudiaba música. Me compré una batería que me costó en 1967 42.000 pesetas (252 euros), que era una fortuna. Me tuve que meter en la ría hasta el cuello, a mariscar, porque en la Seat ganaba poco.

—Pero la consiguió.

—El día que la toqué por primera vez, que fue un sábado de Carnaval en Curtis, fui telonero de Julio Iglesias, que había ganado el festival de Benidorm y venía con tres músicos, pero sin instrumentos. Les dejamos los nuestros. Aquella noche gané en un día más que en la Seat en todo el mes. No volví más a la fábrica, ja, ja.

—No tiene móvil, dicen.

—Ni lo quiero. Pero no soy ningún ignorante. Tengo un hijo que es ingeniero de telecomunicaciones. Yo lo orienté, porque veía el futuro. Sé la importancia del móvil, pero se utiliza muy mal por el 99 % de las personas. Y se ha convertido en un arma para quienes detentan el poder, porque ahora tienen el dominio del mundo en sus manos.

—Gente muy poderosa ha sido espiada a través del móvil.

—El que tiene el poder no es el presidente de España, los que controlan los móviles son los que tuvieron el control del mundo siempre: Israel, Estados Unidos, los rusos. Nunca hubo un dominio de las masas tan grande como ahora.

—Tampoco usa tarjetas de crédito.

—No [Se levanta y muestra la cartera, sin tarjetas]. Siempre llevo efectivo. Y el día que no me quieran cobrar con efectivo, pues no pago.

—Dígame qué opina brevemente de... Pedro Sánchez.

—Tengo una opinión muy, muy, muy favorable. Hay que verse en el sitio de él para gobernar en minoría y hacerlo.

—Pablo Iglesias.

—No le voy a responder. Decía mi abuelo que leña verde e xente xove todo e fume.

—Yolanda Díaz.

—Una trepa.

—Feijoo.

—Una persona respetable.

—Rueda.

—No lo conozco.

—Y ahora elija cuatro palabras para usted.

—Honrado, humano, trabajador incansable y amigo de mis amigos.

—¿Celta o Dépor?

—Yo no soy de fútbol porque entretiene demasiado a la población y no les deja pensar en otras cosas.

—¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

—Hago mucho deporte. Camino mucho y nado. Todo el año.

—¿Le gusta cocinar?

—No. Tengo una cocinera muy buena en casa y quizás por eso nunca me he interesado.

—Su mujer.

—Claro. Es una gran cocinera y una gran mujer.

—Si le nombraran mañana presidente, ¿cuál sería su primer decreto?

—Reformaría la ley para que gobernase el grupo más votado y evitar las extorsiones que se hacen cuando uno no tiene mayoría.

—¿Cuál es el mejor momento del día?

—El atardecer, estoy más liberado y me dedico un poquito a mí.

—¿De qué se arrepiente?

—No tengo muchas cosas de que arrepentirme porque todo lo que hice, lo hice convencido. Aunque a veces me equivoqué.

—Elija una canción.

—A mí el bolero me encanta. Así que, trasladado a la política, Amor sin esperanza, por Armando Manzanero.

—¿Lo más importante en la vida?

—Ser respetuoso con los demás y no odiar. El odio mata.