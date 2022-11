Rueda reclamó también diálogo al Gobierno central en lo que afecta a la sanidad. Aseguró que se trata de un problema que afecta a todas las comunidades e instó por ello a ampliar las plazas MIR. La que no puede ser, dijo, es que el Gobierno y la ministra de Sanidad se limiten a decir que se trata de un problema que tiene su origen en decisiones que se tomaron en el 2018. «Así no se arregla nada», dijo, asegurando que cuando la ministra estuvo en Galicia y él le expuso el problema de la falta de médicos «fuese y no hubo nada».

Criticó también los retrasos en la llegada del AVE a Galicia y también que el Gobierno insista en que la Xunta no pueda asumir la gestión de su litoral hasta que no reforme su estatuto, pese a existir un informe, que él personalmente entregó a Sánchez, que indica lo contrario.