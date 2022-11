-¿Era fácil desubicarse?

-sí, puede pasar.

La curva no podía verse de un simple vistazo, explicó. «El túnel tapa la curva y no la ves hasta que sales del túnel». Debería haber, alegó, una limitación permanente de velocidad porque la curva «no va a desaparecer, a no ser que cambien el trazado». Confirmó que no había señales que alertaran del cambio de velocidad en Angrois, pese a que «había un montón de curvas señalizadas ya entonces». También refirió que la señal de vía libre (en verde) no indica nada especial, tan solo continuar la marcha. Y que el pitido de esa señal es uno de los más de veinte que se escuchan a lo largo de los 87 kilómetros entre Ourense y Santiago.

Durante su declaración, se expuso una serie de cuadros de velocidades máximas en los que sí se señalizan las curvas y su límite de velocidad, incluso en la misma línea, con la intención de demostrar que la curva de Angrois no era la norma, sino la excepción. Mato Varela tomaba como referencia el paso por la zona neutra -el cambio de tensión- para reducir la velocidad antes de la curva. «Nunca se debe tomar como referencia una señal fundamental, porque puede llevar a confusión», explicó.