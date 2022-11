Durante la fase de investigación, que duró desde el verano del 2019 hasta finales del 2021, se descubrieron detalles importantes, como que Sandamil buscó datos sobre un veneno, la estricnina, antes de la muerte de Desirée. También se sometió a la madre a diversos análisis psiquiátricos que buscaban hacerse una idea de cuál era su estado mental en el momento de los hechos. Algo que, a la postre, ha resultado ser el quid de todo el procedimiento.

Seis jornadas para el juicio más mediático. A principios del 2021, la Audiencia fijó las fechas del juicio. En seis extensas jornadas, más de medio centenar de testigos y peritos pasarían por la sala Segunda de lo Penal para contar su parte de la historia.

La Fiscalía publica su escrito de acusación, en el que se especifica que pedirán la pena máxima existente en España para Ana Sandamil. De esta forma, se confirma que tanto el fiscal como las acusaciones popular y particular solicitarán la prisión permanente revisable.

Un primer juicio revelador, pero que ya no sirve

En febrero, se celebró el juicio. Este giró sobre la afectación mental de la acusada y su imputabilidad. Ella negó haber matado a la niña, pero los testimonios de los peritos y de los testigos terminaron pesando más. Tras una semana, el jurado popular decidió que Ana Sandamil era culpable de haber matado a su hija Desirée. Poco después, el tribunal de la Audiencia ratificó la decisión y le impuso la pena de prisión permanente revisable.

Un final que se ha reabierto

Unas semanas después, el abogado de Ana Sandamil interpuso en el TSXG un recurso contra la sentencia que condenó a su clienta. Esta comparecencia tuvo que posponerse una vez y terminó llevándose a cabo el 30 de septiembre. Las previsiones eran que el tribunal ratificase la sentencia, pero la realidad condujo al caso por el camino opuesto.

El 21 de noviembre del 2022, el TSXG anunció que ordenaba repetir el juicio de manera íntegra. Su motivo: que el jurado popular no dio una breve explicación sobre por qué decidieron que la afectación mental de Ana Sandamil era leve y no grave, un dato clave para discernir si era plenamente consciente de estar asesinado a su hija o si tenía los sentidos lo suficientemente nublados como para no saber qué estaba haciendo. Por ello, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y ordenó repetir el juicio.

El Caso Desirée, por lo tanto, sigue sin llegar a su fin. En el 2023, Ana Sandamil volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por el crimen de Muimenta, el asesinato de su hija. El futuro es todavía incierto.