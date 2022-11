Gonzalo Busqué Lorenzo, portavoz de Rexurdir Podemos, y Antón Gómez-Reino, secretario general del partido en Galicia

Podemos, que perdió en el 2019 las alcaldías urbanas junto a las mareas y que en el 2020 se quedó ya sin representación en el Parlamento de Galicia, inicia hoy unas primarias convulsas en las que se juega su liderazgo y buena parte de su futuro en Galicia. El escenario nacional no ayuda a rebajar la tensión. Pablo Iglesias no da tregua en sus ataques más o menos explícitos contra Yolanda Díaz, y la vicepresidenta no echa un capote a Irene Montero en la polémica de la ley del «solo sí es sí». Esta batalla en Madrid tiene su reflejo en Galicia, donde la influencia de Yolanda Díaz es muy notable, aunque esta no sea militante. Se suma a esto que el partido perdió en septiembre a uno de sus referentes, el cirujano y exsenador José García Buitrón.

El secretario general en Galicia, Antón Gómez-Reino, conocido como Tone, forma parte del círculo de confianza de Yolanda Díaz. Diputado en el Congreso, considera que sería «un sinsentido» que el partido morado no se integrase con Sumar, la plataforma política que promueve la vicepresidenta.

Gómez-Reino volverá a postularse para liderar el partido en estas primarias, que concluirán en diciembre. Pero tiene una creciente oposición interna que se conformó cuando la formación morada se quedó fuera de O Hórreo, una «desfeita», en palabras de Gonzalo Busqué Lorenzo, portavoz de Rexurdir Podemos Galicia. Ese colectivo, formado por unos 75 militantes, «moitos dos que seguen activos», quiere conformar una alternativa para renovar la formación sin renunciar a su trayectoria. El problema del partido, explica Busqué, es que «Tone traballa máis en Palestina ou Nagorno Karabaj [Azerbaiyán] que en Galicia».