«Las azafatas estaban pálidas. Una comentó que en diez años volando nunca había vivido algo así». Ese «algo así» al que se refiere Jesús López es un descenso en picado del avión que trasladaba a las selecciones gallegas sub-14 y sub-16 desde Madrid hasta Vigo. Era la penúltima etapa de un viaje que arrancó el domingo a mediodía en el sur de Tenerife y que concluyó finalmente 24 horas después. De por medio, un aterrizaje abortado en Peinador, después de un susto fenomenal. «Tuvimos turbulencias en casi todo el trayecto, pero hubo un momento, unos cinco o seis segundos, durante los que el avión cayó de golpe. Había móviles y varios objetos saltando por los aires y unos cuantos dimos con la cabeza en el techo», relata el entrenador de la sub-14 autonómica.

Todo quedó en un susto —«luego nos explicaron que la sensación es igual a la de caer a un agujero, pero que el aparato tiene unas medidas automáticas de estabilización que le ayudan a remontar el vuelo»—, aunque un par de las auxiliares, las que se encargaban de la parte de atrás de la cabina, sufrieron latigazos en el cuello que requirieron atención médica tras aterrizar.

La expedición tomó tierra finalmente en Madrid y allí comenzó otra pequeña odisea para regresar a Galicia. «Iberia no tenía opción de recolocar a todo el grupo junto, y al ser niños, no podíamos viajar separados, así que nos tocó hacerlo en autobús», detalla Jesús. El retorno se hizo eterno, pero Lucas Eiriz, prometedor portero del Arosa, lo prefirió así. «Yo les dije que no volaba más, que si hacía falta volvía andando», comenta, ya entre risas. «Como llevaba el cinturón puesto no fui de los que se golpearon —añade—, pero muchos se marearon y alguno incluso vomitó».