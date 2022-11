José Manuel Leal, padre de Desirée, mira al cielo recordando a su hija tras escuchar la condena contra la madre de la pequeña Óscar Cela

La sentencia por la que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado repetir el juicio contra Ana Sandamil, condenada por asesinar a su hija Desirée en Muimenta (Lugo), ha supuesto un terremoto para todos los implicados. El más afectado fue José Manuel Leal, exmarido de la acusada y padre de la víctima.

«Me parece inhumano que me vayan a hacer volver a pasar por algo tan traumático como es el juicio por el asesinato de mi pequeña Desirée», explicaba este lunes a La Voz tras conocer la resolución del TSXG. No había leído todavía la sentencia ni había podido hablar con su abogado, por lo que se enteró de la decisión por los medios de comunicación.

«Veo evidente que ese monstruo es totalmente imputable. Sabía lo que hacía al matar a mi pequeña Desirée con sus propias manos asfixiándola, no hay duda. Pero toca respetar la decisión judicial». Pendiente de comunicarle su intención a su letrado, anunció que recurrirán la decisión al Tribunal Supremo. «No tengo palabras. Después de todo lo que pasé, que me vengan otra vez con esto... No sé si podré soportar pasar por lo mismo», lamentaba.