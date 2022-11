Martín Seco, de pie, con Gonzalo Caballero, protestando en el congreso que llevó a Formoso a la dirección del PSdeG, en diciembre del año pasado. XOAN A. SOLER

El diputado del PSdeG Martín Seco volvió esta mañana al pazo do Hórreo, en el pleno sobre las enmiendas a los Presupostos, junto a sus todavía compañeros de grupo en la cámara. La dirección del partido envió a Ferraz el expediente sancionador para suspenderlo cautelarmente de militancia a raíz de un discurso desde la tribuna del hemiciclo en el que manifestó sus discrepancias con la línea de su partido, lo que implicará su salida del Grupo Parlamentario. Esta mañana avanzó que no entregará su acta de diputado y que no descarta acudir a la «xustiza ordinaria» para evitar esa suspensión.

«Non vou abandonar as miñas responsabilidades outorgadas pola cidadanía de A Coruña e de toda Galicia para ser deputado», respondió Seco en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara. Argumenta así su intención de acabar la legislatura como parlamentario. En caso de que prospere la suspensión de militancia, Seco deberá abandonar el Grupo Socialista, pero no así su escaño, por lo que pasaría a formar parte del grupo mixto.

El diputado hizo estas declaraciones después de que el propio líder del PSdeG, Valentín González Formoso, defendiese esta mañana el informe de expulsión contra él y respaldado expresamente al que firma el expediente, el secretario de Organización, José Manuel Lage. Este último compareció el sábado en la sede del PSdeG, donde evitó entrar en detalles porque la dirección del partido, señaló, no debate en público asuntos internos, y se limitó a añadir que «ninguén está por riba das normas do partido».