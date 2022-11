El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha respaldado hoy las palabras que este sábado pronunció el número dos del partido, José Manuel Lage, sobre el expediente abierto al diputado Martín Seco: «Ninguén estar por enriba das normas do partido». Formoso, que participó en un acto en la Diputación de A Coruña, de la que es presidente, señaló que prefería no tratar un asunto interno del partido en sede institucional cuando se le preguntó al respecto, pero sí se remitió a las declaraciones del secretario de organización. Formoso subrayó que respalda y comparte «absolutamente» la intervención de Lage.

El expediente solicita la suspensión de militancia y la expulsión del grupo parlamentario de Martín Seco. Los hechos por los que se abrió el procedimiento disciplinario se produjeron en septiembre, cuando Seco, en una intervención sobre la ley de áreas empresariales de la Xunta, criticó el contenido de la norma pero anunció que votarían a favor porque lo ordenaba la «dirección política do partido».

El diputado considera que esa afirmación no justifica la apertura del expediente. Hoy mismo, después de que Formoso hiciese sus declaraciones, anunció que no renunciará al acta ni abandonará sus responsabilidades como diputado electo, un puesto en el que, asegura, terminará la legislatura. Seco no descartó incluso acudir a la justicia ordinaria para evitar la suspensión ordinaria de militancia.