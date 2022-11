No se discute la autoría ni la motivación de la madre. Lo que viene a decir la sentencia es que el jurado debió razonar su decisión de afirmar que Sandamil tenía una afectación mental leve y no grave o total. El tribunal no exige una explicación extensa, pero cree necesario emitir un razonamiento sobre la decisión, amparándose en que en el juicio hubo disparidad de opiniones con respecto a la imputabilidad de la acusada.

Ana Sandamil, ante el TSXG que revisa el crimen de Desirée: «Nunca le haría algo así a mi hija» André S. Zapata

El TSXG indica que el tribunal del jurado consideró probado que «el trastorno psicótico no especificado y/o trastorno de la personalidad de tipo mixto que tenía diagnosticado la acusada, afectaba parcialmente a sus facultades mentales y no de forma importante y, por tanto, a su capacidad para comprender la ilicitud del hecho y/o a su capacidad de autocontrol y autodeterminación para actuar conforme a dicha comprensión». Esa declaración probatoria, según advierte el alto tribunal gallego, «simplemente se tiene por cierta con la siguiente mención: ‘Basado en los informes de la pericial conjunta de Psicología y Psiquiatría'».