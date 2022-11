Lavandeira jr | EFE

El presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió que Galicia es «una gran familia» y, por ello, el Gobierno gallego incrementa cada año el presupuesto orientado a este fin, frente a los partidos políticos que «creen que a familia é algo de fachas».

Durante la clausura del acto organizado por el PP con motivo del Día Internacional de la Infancia, Rueda ha advertido que en las próximas jornadas escucharán «as risas» de los grupos de la oposición por este evento, porque los hay que «cando se está a falar de familia falan de algo caduco, obsoleto ou de fachas». Pero el PP, insistió, tiene una visión más amplia y respalda «as monoporentais, as tradicionais, as do mesmo sexo ou as adoptivas. Calquera tipo de familia a nós nos vale», ha asegurado y rechaza la «incomprensión ou a intolerancia».

Medidas

Alfonso Rueda ha enumerado las medidas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico para favorecer la conciliación con la gratuidad de las guarderías, la implementación de casi un centenar de casas nido o la Tarxeta Benvida. Aseguró que en el 2023 el presupuesto crecerá un 36 % para ayudar a quienes «peor o están pasando coa alta inflación». Las partidas de familia, infancia y dinamización demográfica suben hasta alcanzar 229,3 millones de euros, con actuaciones «pioneiras», ya que será el primer año en el que se aplique la gratuidad de la atención educativa en todas las escuelas infantiles de Galicia para todos los hijos y durante todo el curso, implementada el pasado mes de septiembre con 55 millones de euros de presupuesto, beneficiando a unas 31.000 familias gallegas. Además, se contempla un gasto de 31,5 millones de euros para la Tarxeta Benvida, por el nacimiento de un bebé y se amplía hasta los cuatro años en hogares vulnerables.