—Como pode ser que non estea lexislado, hai reticencia da Xunta?

—Normalmente as Administracións que se consideran superiores teñen esa tendencia á tutela da Administración local. Parece que consideran que os fondos están mellor investidos se nos din eles en que temos que gastalos. Evidentemente é máis vendible pola súa parte se deciden eles que se o fan os concellos. Pero despois de tantos anos de democracia os concellos xa demostramos que somos maiores de idade, que somos responsables, e que non precisamos que outras Administracións nos veñan dicir «ou eses fondos os invistes nisto ou non hai fondos».

—Na crise do 2008, a lei Montoro puxo os concellos baixo vixilancia. De aí a tutela?

—As Administracións locais eran as que menos débeda tiñan, pero foron ás que máis obrigacións se lles puxeron. Puxéronse normas, regras de gasto, limitacións aos cadros de persoal, que espero que nunca volvan entrar en vigor. Púxose o foco sobre os concellos e, non obstante, o artigo que dicía que unha competencia ten que estar asumida só por unha Administración foi recorrido polas comunidades, e en Educación seguimos compartindo gastos, pero non competencias. É unha lei para esquecer.