El número dos del PSdeG, José Manuel Lage, reivindicó esta mañana la figura de Francisco Rodríguez, «o mellor alcalde de Ourense nos últimos 20 anos», que debió apartarse de ese puesto al ser imputado por la jueza Pilar de Lara, cuya actuación fue descrita por el secretario de Organización de los socialistas gallegos como «absolutamente impresentable».

Rodríguez fue proclamado esta semana candidato a la alcaldía de Ourense. No deberá presentarse a las primarias. Lage explicó esa decisión por el amplio apoyo que suscita su candidatura, y también como una forma de reparar el daño que sufrieron el ex regidor y el conjunto del partido socialista. «Este é o primero acto de reparación», proclamó, porque el ex alcalde es «unha persoa digna que foi sometida a algo ao que non se debe someter a ninguen, a arbitrariedade, a persecución e a inxustiza».

Lage hizo extensiva esa reparación a otros antiguos altos cargos del PSdeG, como José Clemente López Orozco, «o mellor alcalde de Luego», que también sufrió una «grave inxustiza e persecución».