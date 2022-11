La Xunta aceptó el reto e incluso llegó a pedir a través de un acuerdo parlamentario el mantenimiento de ese patrimonio cultural. La idea manifestada entonces era que la Xunta hiciera una oferta por el lote y que este quedara en manos de la emigración gallega.

¿Qué ha pasado desde entonces? «A Xunta está xestionando a adquisición do patrimonio cultural da Casa de Galicia en Montevideo, pero aínda non completou os trámites da compra. Neste momento, iste patrimonio non foi recepcionado», manifestó una fuente autorizada de la Consellería de Cultura. Sin embargo, la nueva asociación formada por los antiguos socios de la Casa de Galicia asegura que la transacción ya está finiquitada y que se cerró definitivamente con la última visita del presidente Rueda a Uruguay en unos 17.000 euros, una cantidad más que razonable teniendo en cuenta el valor de algunas de las piezas que se encuentran en el lote. De hecho, una de las pinturas, firmadas por Manuel Colmeiro, fue tasada en 50 dólares.