José Manuel Romero (izquierda), cuando denunció tener que esperar en una cola en la calle.

«Antes del coronavirus nos dejaban entrar y esperar en la oficina, pero llegó el coronavirus y empezaron a dar cita cada cuarto de hora y hay que esperar fuera, en la calle y al frío. Se aprovechan de que este edificio tienen soportales, porque no podrían hacerlo y dejarnos fuera cuando llueve», se lamentaba José Manuel Romero a la puerta de una oficina del Servizo Galego de Emprego en Santiago en un reportaje en La Voz hace unas semanas. Su queja terminó por hacer reaccionar a la Xunta, que ha decidido rectificar: ya no se aguarda en la calle en ninguna de estas dependencias, según explican fuentes de la Consellería de Empresa. «Se trató de un caso puntual, el de esa oficina, pero no sucede en otros puntos de Galicia», apuntan.

Como esa de Santiago hay otras 53 oficinas en las que durante la pandemia del covid se aplicó un estricto protocolo que obligaba a esperar fuera a que le dieran turno a cada usuario. No solo a ciudadanos en paro —algunos de los cuales quizá no querían ser identificados delante de ese edificio—, sino también a personal que busca asesoramiento laboral, cambio de trabajo o formación. «No hay ningún interés en que los usuarios de estas oficinas tengan que estar en la calle, es algo que ya se ha trasladado a todas ellas», añaden.

Según las mismas fuentes, en abril de este mismo año ya se dieron indicaciones a las 54 dependencias para que suprimieran las colas en la calle, y también la obligatoriedad de pedir cita. Se volvía, en la práctica, a la situación precovid. Pero hubo algunas oficinas que no recuperaron toda esa normalidad. En las semanas siguientes se detectaron «algunas quejas» y por ello se insistió en septiembre a través de otra circular interna. Se recordaba en ella que los usuarios no tienen que guardar cola en la calle, que tenían que estar dentro. Pero, aun así, se dio el caso de Santiago. «No se ha detectado en más lugares, y se ha corregido. En este tiempo no hemos detectado ningún otro problema ni otras quejas de los usuarios», especifican desde Emprego.