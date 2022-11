Los peajes sufrirán la segunda mayor subida del siglo: será del 9 % en la AP-9 carlos punzón

En todo caso, el presidente no mostró muchas esperanzas de que el equipo de Pedro Sánchez aplique ese planteamiento. «O malo é que a reacción da Xunta de Galicia, que sería o desexable, parece ser, polo que estamos escoitando, que é complicado» que salga adelante. El motivo es que el Ejecutivo, lejos de anunciar la adopción de medidas, se ha limitado a señalar que «vai estudar o tema, que aínda queda tempo», explicó el titular de la Xunta, tirando de las palabras del delegado del Gobierno.

El presidente contrapuso esa actitud con la de su gabinete: «Tomamos a decisión [de congelar las tarifas] e o plasmamos no presuposto, creo que é como se teñen que facer as cousas». «É simplemente querer facelo e ter un orzamento no que plasmar as decisións», insistió.