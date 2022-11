Punto de atención continuada (PAC) del centro de salud de Marín, en el área sanitaria de Pontevedra Capotillo

Aluvión de críticas el que está recibiendo la decisión del Sergas de mantener abiertos puntos de atención continuada (PAC) de centros de salud solo con personal de enfermería y sin médico. De momento, esa es la forma de proceder en las urgencias extrahospitalarias del área de Pontevedra y O Salnés cuando no se dispone de facultativo ante las dificultades de cobertura. Una medida que lleva aparejado un plan de formación para personal de enfermería a cargo del 061.

Si primero fue el Consello de Colexios Médicos de Galicia quien rechazó la medida y reclamó que se disponga de equipos completos médico-enfermero, ayer fue el sindicato médico CESM quien cuestionó la decisión «por los riesgos que entraña». Sostiene la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos que podría atentar con la seguridad de los pacientes, además de ir en contra de los principios deontológicos de las profesiones sanitarias. «Las enfermeras [sic] podrían quedar legalmente desprotegidas ante determinadas eventualidades y ser objeto de reclamaciones judiciales», dice. Propone una «reorganización transitoria» de los centros de salud que carezcan de personal hasta contar con esos facultativos.

Asimismo, el sindicato de enfermería Satse advierte de que los enfermeros están preparados y cualificados para asumir el trabajo de PAC sin médico, pero exigen medidas garantistas. De no haber un equipo completo médico-enfermero, piden que haya dos enfermeros siempre. También reclaman una línea directa con el 061 y consulta con el jefe de sala de este servicio que esté de guardia. «De modo que no queden en espera como un usuario más y así se pueda valorar de manera conjunta la necesidad de derivación a un servicio de urgencias del paciente que está en el PAC», subraya. También demanda que se comunique a la población que no hay médico.