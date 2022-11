Solo faltaban dos años para que el caso prescribiese

Los hechos que por fin van a ser juzgados ocurrieron en el 2005 y la investigación se reabrió en el 2018, trece años después. Solo quedaban dos para que prescribiesen, ya que al tratarse de un delito de agresión sexual a una menor, comienza a contabilizarse el tiempo a partir de que la víctima cumple los 18 años.

No ha ocurrido lo mismo con los otros delitos que se desprenden del testimonio de la cuñada del Chicle, ya que tanto los abusos sexuales que habría sufrido en el 2004 cuando le tocó presuntamente el pecho por encima de la ropa, como las amenazas con las que la intimidó para que no contara la violación prescribieron en el 2010, por lo que el acusado ya no puede ser juzgado también por ellos.