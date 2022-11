Manuel González Sánchez, durante su declaración en el juicio del Alvia Sandra Alonso

«Aceptamos curva de Angrois como animal de compañía. Era una curva sin protección que luego tuvieron que señalizar». Con esta frase tan explícita ha explicado Manuel González Sánchez, experto maquinista y formador de Renfe, el hecho de que no hicieran más advertencias del peligro que suponía A Grandeira cuando el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, alertó vía correo electrónico del riesgo que suponía este punto en el que finalmente se produjo el descarrilamiento que costó 80 muertos y 145 heridos. «¿Qué hicimos, pues cambiar el chip y donde había vía libre pues tengo que frenar?», añadió en su declaración como testigo en el juicio del Alvia.

El testimonio de González Sánchez ha incidido en la línea de descargar de responsabilidad al maquinista acusado en el proceso, Francisco José Garzón, por considerar que la curva de Angrois era un «punto negro» al no estar correctamente señalizada. «Ese riesgo era para cualquier maquinista, yo podría haber sido el accidentado también», afirmó. «Si tienes un lapsus y la señalización te corrige ese lapsus, no pasa nada. El problema es cuando tienes un lapsus y no hay nada que te lo corrija. Ese es el problema de la curva de Angrois, bueno, ahora ya no», explicó en referencia a que tras la tragedia del 24 de julio del 2013 el tramo cuenta con señalización y balizas que harían imposible hoy en día el siniestro. «La curva de A Grandeira no tenía señalización que era lo que pedía Mazaira y fue lo que se hizo después del accidente», incidió.

Este experto maquinista fue mucho más allá de considerar un «riesgo evidente» Angrois, ya que afirmó que, lejos de la tesis del ADIF de que era una curva más del sistema ferroviario español, era la única que no estaba señalizada en el cuadro de velocidades de todas las líneas de Galicia que él conoce. Es más, añadió que la reducción de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora en este punto es por la peligrosidad de la curva y no por la cercanía a la estación de Santiago, ya que la bajada de velocidad por la llegada a destino comienza más tarde.