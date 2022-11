Las salidas laborales que tienen los grados universitarios para los que aún quedan plazas libres Mónica P. Vilar

¿Y por cuánto trabajan aquellos que remataron sus estudios hace cinco años? De media, por 1.518,26 euros al mes. No es una mala cifra, pero casi un 13 % no llega a los mil. Esto supone que si trabajan en torno a ocho mil titulados de la hornada del 2015 un millar no es ni mileurista. No obstante el 50 % supera los 1.500 euros, y en concreto el 17 % los dos mil mensuales. En el informe anterior el sueldo medio era de 1.264 euros, pero este salto tan llamativo tiene dos explicaciones: pasar de hacer la encuesta de los tres a los cinco años y el aumento del salario mínimo interprofesional.

Para encontrar trabajo las vías más empleadas son Internet, el envío de una candidatura espontánea y recurrir a contactos personales, por este orden. Pero la más efectiva es esta última. Fue así como el 18 % de los egresados gallegos consiguieron su primera oportunidad laboral, seguido muy de cerca de Internet. La media para encontrar este primer trabajo es de 8,77 meses, aunque uno de cada cinco universitarios lo consiguieron en menos de un mes.